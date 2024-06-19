Постпред США в ООН: Решение кризиса на Украине невозможно без России
Саммит в Швейцарии по Украине не являлся переговорами, для них нужно участие двух сторон – России и Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постпреда США при ООН Линду Томас-Гринфилд.
«В конечном итоге, переговоры... требуют участия и России, и Украины», – заявила она на заседании ООН.
При этом дипломат отметила, что за период конфликта Россия «не продемонстрировала желания» вести переговоры.
Ранее в Верховной Раде заявили, что Киев допустил ошибку, не пригласив Россию на саммит по Украине в Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru