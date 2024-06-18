Руанда отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине
18 июня 202406:02
Еще одной страной, которая отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине в Швейцарии стала Руанда, сообщает «Лента.ру».
До этого подписи отозвали Иордания и Ирак. Руанда значилась среди подписантов в день завершения мероприятия, однако в обновленном документе от 17 июня она отсутствует.
В настоящее время не поддерживают итоговое коммюнике саммита по Украине 16 стран.
Ранее в Верховной Раде заявили, что Киев допустил ошибку, не пригласив Россию на саммит по Украине в Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru