Постпред США при НАТО опроверг слова Зеленского о сроках переговоров

Постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер опроверг заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон установил конкретные сроки по мирным переговорам, сообщает The Guardian.

В Венгрии заявили, что лидеры ЕС побывали с Зеленским в США для воспрепятствования миру

По данным газеты, украинский лидер утверждал, что США обозначили июнь крайним сроком для достижения договоренностей. По словам Уитакера, Вашингтон заинтересован в скорейшем прекращении боевых действий, однако не считает установление конкретных сроков эффективным подходом, так как это может быть опасно. «Думаю, мы просто закончим с этим, как только будем готовы», – отметил дипломат.

Ранее Зеленский сообщил о готовности документов по гарантиям безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

