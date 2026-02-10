Постпред США при НАТО опроверг слова Зеленского о сроках переговоров
Постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер опроверг заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон установил конкретные сроки по мирным переговорам, сообщает The Guardian.
По данным газеты, украинский лидер утверждал, что США обозначили июнь крайним сроком для достижения договоренностей. По словам Уитакера, Вашингтон заинтересован в скорейшем прекращении боевых действий, однако не считает установление конкретных сроков эффективным подходом, так как это может быть опасно. «Думаю, мы просто закончим с этим, как только будем готовы», – отметил дипломат.
Ранее Зеленский сообщил о готовности документов по гарантиям безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Постпред США при НАТО опроверг слова Зеленского о сроках переговоров
- «VK Видео» - самый популярный видеохостинг в России
- Похороны убитого в Санкт-Петербурге ребенка пройдут 11 февраля
- Лавров: США не поддержат интервенцию европейских войск на Украину
- СМИ: У сообщницы Эпштейна Максвелл было журналистское удостоверение ФРГ
- Минфин разработал проект об условиях льготного НДС для детских товаров
- Кадыров назвал фейком сообщения об аварии с участием его сына
- Двух девушек оштрафовали за оскорбления жителей Белгородской области
- Зеленский сообщил о готовности документов по гарантиям безопасности
- СМИ: Киев потратит на покупку истребителей Gripen и Rafale более €50 миллиардов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru