Минфин разработал проект об условиях льготного НДС для детских товаров

Минфин России подготовил законопроект, который уточняет перечень документов для подтверждения отнесения детских товаров к продукции, облагаемой НДС по льготной ставке 10%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве пояснили, что изменения предлагается внести в Налоговый кодекс, чтобы снизить количество споров между бизнесом и налоговыми органами при определении, относится ли продукция к детской категории. Законопроект устанавливает, какие именно документы могут использоваться для подтверждения права на применение пониженной налоговой ставки.

Налог на импорт: Какие товары подорожают, если маркетплейсам ужесточат НДС

В Минфине отметили, что инициатива разработана в рамках реализации плана правительства по развитию индустрии детских товаров на период с 2025 по 2030 годы. Уточнение правил, как рассчитывают в ведомстве, должно сделать применение льгот более прозрачным и предсказуемым для производителей и продавцов.

С 1 января 2026 года основная ставка НДС в России была повышена до 22% с 20%, при этом льготная ставка 10% сохранена для социально значимых товаров, включая продукцию для детей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиНДСНалоги

Горячие новости

Все новости

партнеры