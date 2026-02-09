Минфин разработал проект об условиях льготного НДС для детских товаров
Минфин России подготовил законопроект, который уточняет перечень документов для подтверждения отнесения детских товаров к продукции, облагаемой НДС по льготной ставке 10%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В министерстве пояснили, что изменения предлагается внести в Налоговый кодекс, чтобы снизить количество споров между бизнесом и налоговыми органами при определении, относится ли продукция к детской категории. Законопроект устанавливает, какие именно документы могут использоваться для подтверждения права на применение пониженной налоговой ставки.
В Минфине отметили, что инициатива разработана в рамках реализации плана правительства по развитию индустрии детских товаров на период с 2025 по 2030 годы. Уточнение правил, как рассчитывают в ведомстве, должно сделать применение льгот более прозрачным и предсказуемым для производителей и продавцов.
С 1 января 2026 года основная ставка НДС в России была повышена до 22% с 20%, при этом льготная ставка 10% сохранена для социально значимых товаров, включая продукцию для детей, передает «Радиоточка НСН».
