Минфин разработал проект об условиях льготного НДС для детских товаров

Минфин России подготовил законопроект, который уточняет перечень документов для подтверждения отнесения детских товаров к продукции, облагаемой НДС по льготной ставке 10%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве пояснили, что изменения предлагается внести в Налоговый кодекс, чтобы снизить количество споров между бизнесом и налоговыми органами при определении, относится ли продукция к детской категории. Законопроект устанавливает, какие именно документы могут использоваться для подтверждения права на применение пониженной налоговой ставки.