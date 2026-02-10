РСТ: Переселение россиян на Кубе носит временный характер

Переселение туристов из России в другие отели на Кубе носит временный характер, сообщает Российский союз туриндустрии.

В РСТ заявили, что российских туристов с Кубы отправят домой в ближайшее время

По его данным, жалоб от туристов не поступало. РСТ отмечает, что следит за новостями и остается на связи с партнерами на курортах, ожидая официальной информации от авиакомпаний для совместных решений.

У российских туристов, находящихся на Кубе, нет поводов для паники, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

