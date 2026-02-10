Похороны убитого в Санкт-Петербурге ребенка пройдут 11 февраля

Церемония прощания начнется около 13:00 мск. Как заявил юрист семьи ребенка Никита Сорокин, место прощания будет охраняться полицией и Росгвардией. Прийти на похороны смогут все желающие.

Ребенок пропал 30 января. Похититель был знаком с мальчиком, который несколько раз мыл его автомобиль. После похищения и убийства мальчика злоумышленник ночевал в автомобиле, в котором его и обнаружили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

