Похороны убитого в Санкт-Петербурге ребенка пройдут 11 февраля
Похороны 9-летнего мальчика, убитого в Санкт-Петербурге, состоятся 11 февраля на Южном кладбище города, сообщает «Коммерсант».
Церемония прощания начнется около 13:00 мск. Как заявил юрист семьи ребенка Никита Сорокин, место прощания будет охраняться полицией и Росгвардией. Прийти на похороны смогут все желающие.
Ребенок пропал 30 января. Похититель был знаком с мальчиком, который несколько раз мыл его автомобиль. После похищения и убийства мальчика злоумышленник ночевал в автомобиле, в котором его и обнаружили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
