Кадыров назвал фейком сообщения об аварии с участием его сына

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что распространяемые в сети сообщения об аварии с участием его сына Адама Кадырова не соответствуют действительности и являются вбросом. Об этом он сказал в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

По словам Кадырова, подобные слухи могли быть созданы и распространены с использованием технологий искусственного интеллекта.