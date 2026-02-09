Кадыров назвал фейком сообщения об аварии с участием его сына

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что распространяемые в сети сообщения об аварии с участием его сына Адама Кадырова не соответствуют действительности и являются вбросом. Об этом он сказал в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

По словам Кадырова, подобные слухи могли быть созданы и распространены с использованием технологий искусственного интеллекта.

Он отметил, что не подтвержденная информация неизвестного происхождения внезапно оказалась в числе главных мировых новостей, что, по его словам, указывает на целенаправленный характер распространения фейка.

Глава региона подчеркнул, что тема противодействия недостоверной информации особенно актуальна для Чечни. Он обратил внимание на то, что сообщения, связанные с республикой, нередко становятся «поводом особого ажиотажа в медиасфере» и вызывают повышенный интерес независимо от степени их достоверности, передает «Радиоточка НСН».

