«VK Видео» - самый популярный видеохостинг в России

Согласно исследованию, количество ежедневных пользователей «VK видео» составило 42,2 млн человек против 41,1 млн человек в декабре прошлого года. У YouTube это количество составило 22 млн человек против 21,9 млн человек, а у Rutube – 8,3 млн человек против 8,5 млн человек.

От нового метода подсчета просмотров в «VK Видео» пострадают простые блогеры, которые работают без контрактов с видеохостингом. Об этом НСН рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

