СМИ: У сообщницы Эпштейна Максвелл было журналистское удостоверение ФРГ

Сообщнице финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл в период между 2015 и 2016 годами было выдано немецкое журналистское удостоверение, которое при определенных условиях могло давать доступ в государственные учреждения и министерства Германии. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на материалы следствия.

Как пишет газета, в документах по делу Эпштейна обнаружена пресс-карта образца Международной федерации журналистов, оформленная на имя Максвелл. Удостоверение было действительно до 2017 года и, согласно сканам в следственных материалах, выдано Немецким союзом журналистов, входящим в профсоюз Ver.di.