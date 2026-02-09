СМИ: У сообщницы Эпштейна Максвелл было журналистское удостоверение ФРГ
Сообщнице финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл в период между 2015 и 2016 годами было выдано немецкое журналистское удостоверение, которое при определенных условиях могло давать доступ в государственные учреждения и министерства Германии. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на материалы следствия.
Как пишет газета, в документах по делу Эпштейна обнаружена пресс-карта образца Международной федерации журналистов, оформленная на имя Максвелл. Удостоверение было действительно до 2017 года и, согласно сканам в следственных материалах, выдано Немецким союзом журналистов, входящим в профсоюз Ver.di.
В Ver.di в ответ на запрос Handelsblatt пояснили, что такие пресс-карты выдаются сроком на два года, из чего следует, что документ мог быть оформлен в 2015 или 2016 году. При этом в профсоюзе заявили, что из-за ограниченного срока хранения документов установить обстоятельства выдачи удостоверения Максвелл в настоящее время невозможно.
Гислейн Максвелл в 2021 году была признана виновной по пяти пунктам обвинения, связанным с торговлей людьми в сексуальных целях и насилием над несовершеннолетними. Суд приговорил ее к 20 годам лишения свободы, более половины этого срока ей еще предстоит отбыть, передает «Радиоточка НСН».
