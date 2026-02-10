США заявили о задержании нефтяного танкера в Индийском океане
Американские власти перехватили нефтяной танкер в Индийском океане, сообщает в соцсети X Пентагон.
Утверждается, что судно нарушило американский санкционный режим. Военные США смогли без каких-либо происшествий провести операцию по досмотрю, перехвату и высадке на борт Aquila II.
Военное ведомство отмечает, что танкер работал в нарушение «карантина, действующего в отношении подсанкционных судов в Карибском бассейне».
Ранее стало известно, что береговая охрана Индии задержала примерно в 100 морских милях к западу от Мумбаи три нефтяных танкера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США заявили о задержании нефтяного танкера в Индийском океане
- Постпред США при НАТО опроверг слова Зеленского о сроках переговоров
- «VK Видео» - самый популярный видеохостинг в России
- Похороны убитого в Санкт-Петербурге ребенка пройдут 11 февраля
- Лавров: США не поддержат интервенцию европейских войск на Украину
- СМИ: У сообщницы Эпштейна Максвелл было журналистское удостоверение ФРГ
- Минфин разработал проект об условиях льготного НДС для детских товаров
- Кадыров назвал фейком сообщения об аварии с участием его сына
- Двух девушек оштрафовали за оскорбления жителей Белгородской области
- Зеленский сообщил о готовности документов по гарантиям безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru