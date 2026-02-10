США заявили о задержании нефтяного танкера в Индийском океане

Росавиация запланировала запуск рейсов между Россией и Малайзией на 2026 год Некоторые российские туристы на Кубе были переселены в другие гостиницы Доля фальсификата в кормах для животных сократилась с 33% до 12% Губернатор Севастополя поручил усилить контроль за массовыми мероприятиями В Институте космической политики считают, что Маск сможет построить город на Луне