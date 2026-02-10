США заявили о задержании нефтяного танкера в Индийском океане

Американские власти перехватили нефтяной танкер в Индийском океане, сообщает в соцсети X Пентагон.

Иран задержал два танкера в Персидском заливе

Утверждается, что судно нарушило американский санкционный режим. Военные США смогли без каких-либо происшествий провести операцию по досмотрю, перехвату и высадке на борт Aquila II.

Военное ведомство отмечает, что танкер работал в нарушение «карантина, действующего в отношении подсанкционных судов в Карибском бассейне».

Ранее стало известно, что береговая охрана Индии задержала примерно в 100 морских милях к западу от Мумбаи три нефтяных танкера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

