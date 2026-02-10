Лавров: США не поддержат интервенцию европейских войск на Украину
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ заявил о своем скептицизме относительно готовности США поддерживать военным путем возможные европейские интервенционные силы на Украине.
Отвечая на заявления лидеров Британии, Франции и НАТО о «гарантиях» от Вашингтона, Лавров сказал: «Мы у них спросили, правда ли это? Нисколько не сомневаюсь, что ответ... не будет позитивным».
Второй частью его аргументации стала критика киевских властей. Лавров назвал режим «запретившим русское во всех сферах» и «поощряющим идеологию нацизма». «Значит, они хотят предоставить гарантии безопасности именно этому режиму», — заключил дипломат, добавив, что Москва доводит эту позицию до сведения Вашингтона.
Ранее Лавров заявил, что США больше не согласны на свои же предложения по Украине, сделанные в Анкоридже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
