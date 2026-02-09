Зеленский сообщил о готовности документов по гарантиям безопасности

Он подчеркнул, что именно надежные гарантии безопасности, по его оценке, являются единственной реальной основой для устойчивого мира.

Глава государства также сообщил, что на текущей неделе запланированы важные международные мероприятия, посвященные вопросам обороны и безопасности. Украинская позиция, по его словам, будет представлена как на европейских, так и на американских площадках, передает «Радиоточка НСН».

