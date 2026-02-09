Зеленский сообщил о готовности документов по гарантиям безопасности

Документы, касающиеся гарантий безопасности для Украины, уже подготовлены, заявил президент страны в вечернем обращении. Видео выступления опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, вопросы безопасности, мира и восстановления государства не имеют альтернатив и напрямую связаны между собой.

Он подчеркнул, что именно надежные гарантии безопасности, по его оценке, являются единственной реальной основой для устойчивого мира.

Глава государства также сообщил, что на текущей неделе запланированы важные международные мероприятия, посвященные вопросам обороны и безопасности. Украинская позиция, по его словам, будет представлена как на европейских, так и на американских площадках, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:БезопасностьУкраинаВладимир Зеленский

