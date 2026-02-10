Каллас заявила о «европейской гордости» освистывание Вэнса на открытии Олимпиады

На церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане некоторые зрители встретили свистом и неодобрительными возгласами американского вице-президента Джей Ди Вэнса и его супругу, сообщает Politico.

Политика и его жену показали на больших экранах стадиона во время прохода американской делегации. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала такое поведение посетителей признаком «европейской гордости». «Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость,— заявила она.

Ранее Каллас выразила надежду, что она станет «очень умной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: dpa / ТАСС
