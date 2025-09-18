Постпред РФ при ОЗХО: На Украине действует сеть химических лабораторий
На Украине развернута сеть химических лабораторий, сообщают «Известия» со ссылкой на постоянного представителя России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимира Тарабрина.
По его словам, они занимаются производством отравляющих веществ общеядовитого действия и средств их доставки. Также Украина разрабатывает химические боеприпасы различной конструкции для их снаряжения токсичными химикатами. Многие химикаты получены, в том числе из-за рубежа.
«Знаем, откуда прибывают специалисты и идут поставки исходных материалов для совершения терактов с применением химоружия», — отметил дипломат.
Ранее директор ЦРУ пообещал доложить президенту США Дональду Трампу о применении химоружия на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
