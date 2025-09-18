По его словам, они занимаются производством отравляющих веществ общеядовитого действия и средств их доставки. Также Украина разрабатывает химические боеприпасы различной конструкции для их снаряжения токсичными химикатами. Многие химикаты получены, в том числе из-за рубежа.

«Знаем, откуда прибывают специалисты и идут поставки исходных материалов для совершения терактов с применением химоружия», — отметил дипломат.

Ранее директор ЦРУ пообещал доложить президенту США Дональду Трампу о применении химоружия на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

