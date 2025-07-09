Директор ЦРУ пообещал доложить Трампу о применении химоружия на Украине
Глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф заявил, что предоставит главе государства Дональду Трампу имеющиеся сведения о фактах применения химического оружия на Украине, сообщает РИА Новости.
Американский президент во время заседания в Белом доме попросил директора управления прокомментировать вопрос журналиста о том, какие сведения о применении химоружия на Украине имеются у разведки.
Рэтклифф указал, что не может раскрыть немедленно имеющиеся разведывательные данные, но годов их предоставить в частном порядке. «Но вы, конечно, не потерпите и не допустите нарушения кем-либо норм международного права», — подчеркнул директор ЦРУ.
Ранее в МИД России заявили о наличии доказательств применения ВСУ белого фосфора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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