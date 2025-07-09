Американский президент во время заседания в Белом доме попросил директора управления прокомментировать вопрос журналиста о том, какие сведения о применении химоружия на Украине имеются у разведки.

Рэтклифф указал, что не может раскрыть немедленно имеющиеся разведывательные данные, но годов их предоставить в частном порядке. «Но вы, конечно, не потерпите и не допустите нарушения кем-либо норм международного права», — подчеркнул директор ЦРУ.

Ранее в МИД России заявили о наличии доказательств применения ВСУ белого фосфора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

