Россиянам рассказали, украсить квартиру в русском стиле к Новому году

По её словам, для украшения новогоднего дерева следует использовать игрушки с отсылкой к народным промыслам, например, гжельской или хохломской росписью, а также деревянные или глиняные новогодние фигурки.

Эксперт отметила, что можно использовать такие элементы декора в русском стиле, как «салфетки с вышивкой, плетёные коврики, дорожки на стол с традиционным орнаментом».

«Словом, всё то, что окружало русского человека в его привычной жизни в селе», - заключила Кузнецова.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что для защиты ёлки от кошек достаточно разложить вокруг неё апельсиновые корки или украсить мандаринами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».