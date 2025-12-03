Глава СПЧ назвал «анекдотичным» запрет массовых акций из-за ковидных ограничений

По его словам, такие ограничения в России действуют далеко не везде.

«В большинстве регионов, если местная бюрократия не хочет допустить какой-нибудь акции, она не ссылается на это. Но... конечно, выглядит анекдотично», - заключил он.

Ранее в Федеральном оперативном штабе заявили, что COVID-19 перешёл в разряд сезонных заболеваний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

