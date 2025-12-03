Глава СПЧ назвал «анекдотичным» запрет массовых акций из-за ковидных ограничений

Запрет массовых мероприятий, который объясняют действием ограничений из-за коронавируса, выглядит «анекдотично». Об этом в интервью РБК заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Глава СПЧ Фадеев назвал провокацией совершение намаза в метро

По его словам, такие ограничения в России действуют далеко не везде.

«В большинстве регионов, если местная бюрократия не хочет допустить какой-нибудь акции, она не ссылается на это. Но... конечно, выглядит анекдотично», - заключил он.

Ранее в Федеральном оперативном штабе заявили, что COVID-19 перешёл в разряд сезонных заболеваний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Валерий ФадеевАкцииКоронавирусСПЧ

Горячие новости

Все новости

партнеры