Глава СПЧ назвал «анекдотичным» запрет массовых акций из-за ковидных ограничений
Запрет массовых мероприятий, который объясняют действием ограничений из-за коронавируса, выглядит «анекдотично». Об этом в интервью РБК заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
По его словам, такие ограничения в России действуют далеко не везде.
«В большинстве регионов, если местная бюрократия не хочет допустить какой-нибудь акции, она не ссылается на это. Но... конечно, выглядит анекдотично», - заключил он.
Ранее в Федеральном оперативном штабе заявили, что COVID-19 перешёл в разряд сезонных заболеваний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
