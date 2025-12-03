Верховная рада исключила русский из перечня языков, подлежащих защите
Верховная рада поддержала законопроект, исключает русский язык из перечня подлежащих защите на Украине. Об этом в своих соцсетях заявил народный депутат Владимир Вятрович.
По его словам, вместе с русским языком из ратификационного закона был изъят «несуществующий молдавский язык». За документ проголосовали 264 депутата.
«Русский язык больше не защищен на Украине Европейской хартией языков... действие хартии сохранено для всех других языков, которых она касалась до сих пор», - написал Вятрович, уточнив, что это, в том числе, урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский языки и идиш.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у страны есть один государственный язык — украинский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шри-Ланка обратилась к РФ с просьбой о гуманитарной помощи после циклона
- Россиянам рассказали, украсить квартиру в русском стиле к Новому году
- Верховная рада исключила русский из перечня языков, подлежащих защите
- «Пир во время чумы»: Почему треть работодателей отказалась от корпоративов
- АвтоВАЗ разрешил заправлять автомобили Lada бензином со спиртом
- Люди справа, перила слева: Кто ответит за «шутку» над пенсионерами в Казани
- Россиянам рассказали, как отпугнуть кошку от новогодней елки
- Депутат Госдумы Долуда раскрыл замысел «Казачьего диктанта»
- Суд увеличил срок наказания Акунину до 15 лет
- Роскомнадзор назвал причины блокировки Roblox
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru