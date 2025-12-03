Верховная рада исключила русский из перечня языков, подлежащих защите

По его словам, вместе с русским языком из ратификационного закона был изъят «несуществующий молдавский язык». За документ проголосовали 264 депутата.

«Русский язык больше не защищен на Украине Европейской хартией языков... действие хартии сохранено для всех других языков, которых она касалась до сих пор», - написал Вятрович, уточнив, что это, в том числе, урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский языки и идиш.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у страны есть один государственный язык — украинский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

