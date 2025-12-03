Шри-Ланка обратилась к РФ с просьбой о гуманитарной помощи после циклона

Власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой об оказании гуманитарной помощи после циклона «Дитва». Об этом заявили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что вопрос об отправке спецрейса в настоящее время «прорабатывается по линии МЧС РФ».

Отмечается, что стихия вызвала в Шри-Ланке наводнения и оползни, которые разрушили или повредили более 20 тысяч домовладений, а также дороги и сельскохозяйственные угодья. Жертвами циклона стали 410 человек, ещё 336 пропали без вести.

«По данным посольства РФ в Коломбо, российские граждане в результате стихийного бедствия не пострадали», - заключили в МИД РФ.

Ранее российский президент Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Шри-Ланки Ануре Кумару Диссанаяке в связи с гибелью людей из-за наводнений и оползней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

