В диппредставительстве назвали беспочвенными утверждения британского правительства о том, что Москва якобы нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.

Отмечается, что в это же время в Лондоне «закрывают глаза на использование отравляющих веществ» Украиной.

«Речь идет не только о хлорпикрине... есть неопровержимые доказательства того, что токсичные химикаты, среди прочего, поставляются на Украину при содействии Запада», - заключили в посольстве РФ.

Ранее власти Великобритании ввели санкции против Российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), обвинив Москву в якобы «в грубом нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

