Посольство РФ обвинило Лондон в замалчивании использования Киевом химоружия
Россия строго придерживается норм международного права в отношении химического оружия. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Соединенном Королевстве.
В диппредставительстве назвали беспочвенными утверждения британского правительства о том, что Москва якобы нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.
Отмечается, что в это же время в Лондоне «закрывают глаза на использование отравляющих веществ» Украиной.
«Речь идет не только о хлорпикрине... есть неопровержимые доказательства того, что токсичные химикаты, среди прочего, поставляются на Украину при содействии Запада», - заключили в посольстве РФ.
Ранее власти Великобритании ввели санкции против Российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), обвинив Москву в якобы «в грубом нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хинштейн: Блокировки YouTube в России не происходит
- Президент Финляндии Стубб назвал Россию угрозой для НАТО
- Посольство РФ обвинило Лондон в замалчивании использования Киевом химоружия
- Норвегия повысила уровень террористической угрозы из-за Ближнего Востока
- Суд в Москве оштрафовал вдову Маслякова
- Pinterest оштрафовали на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации
- Лукашенко назвал правильной коррекцию ядерной доктрины РФ
- Пашинян заявил о готовности Армении подписать договор с Азербайджаном в октябре
- Роскомнадзор объявил о блокировке в РФ мессенджера Discord
- Сахалинская область стала лидером по уровню зарплат для врачей в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru