Посольство РФ: США опасаются огласки преступлений «Азова»*
Американские власти опасаются предания огласке фактов, говорящих о бесчеловечных действиях украинского националистического полка «Азов»* перед судебным процессом над военными преступниками, сообщило посольство России в США.
По сообщению дипмиссии, судебный процесс должен установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты «Азова».
Дипломаты отмечают, что Соединенные Штаты опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации.
Отмечается, что трибунал в Мариуполе «способен пролить свет на истинную сущность киевского режима».
Напомним, МВД России готово заплатить 1 миллион рублей за помощь в задержании командиров украинского националистического батальона «Азов».
* Запрещенная в России террористическая организация.
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