Посольство РФ: США опасаются огласки преступлений «Азова»*

Американские власти опасаются предания огласке фактов, говорящих о бесчеловечных действиях украинского националистического полка «Азов»* перед судебным процессом над военными преступниками, сообщило посольство России в США.

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По сообщению дипмиссии, судебный процесс должен установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты «Азова».

Дипломаты отмечают, что Соединенные Штаты опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации.

Отмечается, что трибунал в Мариуполе «способен пролить свет на истинную сущность киевского режима».

Напомним, МВД России готово заплатить 1 миллион рублей за помощь в задержании командиров украинского националистического батальона «Азов».

* Запрещенная в России террористическая организация.

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