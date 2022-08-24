МВД заплатит миллион за помощь в задержании командиров «Азова»*

МВД России готово заплатить 1 миллион рублей за помощь в задержании командиров украинского националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в России).

«Принято решение о назначении вознаграждения за помощь в задержании командиров украинского национального батальона Константина Немичева и Сергея Величко», - цитирует МВД РФ РИА Новости.

26-летнего Немичева и 28-летнего Величко обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В частности, они пытали российских военных и убивали их особо жестокими способами. Оба арестованы заочно и находятся в межгосударственном розыске.

Ранее сообщалось, что в Крыму оштрафовали мужчину, заказавшему песню в поддержку «Азова».



