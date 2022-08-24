МВД заплатит миллион за помощь в задержании командиров «Азова»*
МВД России готово заплатить 1 миллион рублей за помощь в задержании командиров украинского националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в России).
«Принято решение о назначении вознаграждения за помощь в задержании командиров украинского национального батальона Константина Немичева и Сергея Величко», - цитирует МВД РФ РИА Новости.
26-летнего Немичева и 28-летнего Величко обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В частности, они пытали российских военных и убивали их особо жестокими способами. Оба арестованы заочно и находятся в межгосударственном розыске.
Ранее сообщалось, что в Крыму оштрафовали мужчину, заказавшему песню в поддержку «Азова».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru