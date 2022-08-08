Генпрокурор РФ: «Азов»* использует запрещенные методы ведения войны

Генеральная прокуратура России выяснила, что на Украине члены националистического полка «Азов» (*запрещен в РФ, признан террористической организацией) использовали запрещенные средства и методы ведения войны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу ведомства Игоря Краснова.

Верховный суд России признал украинский нацбатальон «Азов» террористической организацией

По его словам, прокуратура собрала доказательства совершения преступлений террористической и экстремистской направленности. Жестокость боевиков может сравниться с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны, считает генпрокурор.

В «Азове» взяли за основу труды идеологов фашизма, включая символику и лозунги.

Ранее председатель ОНК Москвы Георгий Волков заявил, что участники нацбатальона «Азов» практиковали людоедство. «Это рассказал в показаниях один из пленных боевиков», — сказал Волков.

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Фото: Соцсети
ТЕГИ:УкраинаГенпрокуратура Рф
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