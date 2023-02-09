Посол в Анкаре: Турция продолжает поставлять оружие Украине

Турция продолжает поставлять Украине вооружения, этот список расширяется, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов, передает РИА Новости.

«Их номенклатура имеет тенденцию к расширению. Выводы делайте сами», - кратко отметил он.

При этом он отметил, что Турция ощущает давление из-за неприсоединения к антироссийским санкциям, доходит даже до угроз.

«Лицемеры и шантаж»: Путин и Эрдоган обсудили Украину

Ранее замглавы Минфина США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон заявил, что Турции могут грозить санкции за торговое сотрудничество с Россией. По словам замминистра, за последний год вторичный турецкий экспорт и реэкспорт в РФ заметно вырос, что делает бизнес Турции «особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков».

Ранее турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН говорил, что Турция не нарушает устава НАТО в отношениях с Россией, даже когда закупает определенное оружие.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ОружиеУкраинаТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры