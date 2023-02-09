Посол в Анкаре: Турция продолжает поставлять оружие Украине

Ранее замглавы Минфина США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон заявил, что Турции могут грозить санкции за торговое сотрудничество с Россией. По словам замминистра, за последний год вторичный турецкий экспорт и реэкспорт в РФ заметно вырос, что делает бизнес Турции «особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков».

Ранее турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН говорил, что Турция не нарушает устава НАТО в отношениях с Россией, даже когда закупает определенное оружие.

