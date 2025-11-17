Трамп поддержал законопроект о санкциях против сотрудничающих с РФ стран
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что одобрил проект закона, разработанный членами Конгресса США, который предполагает введение вторичных санкций для торговых партнеров России.
Американский лидер, комментируя инициативу, заявил, что не против возможного включения Ирана в санкционный список. Глава Белого дома подчеркнул, что это предложение было его собственной инициативой.
Законопроект, внесенный двухпартийной группой сенаторов, среди прочего, предусматривает повышение импортных пошлин до 500% для стран, закупающих у Москвы энергоносители и уран.
Ранее стало известно, что санкции против нефти из РФ привели к подорожанию топлива в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
