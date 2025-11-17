Трамп поддержал законопроект о санкциях против сотрудничающих с РФ стран

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что одобрил проект закона, разработанный членами Конгресса США, который предполагает введение вторичных санкций для торговых партнеров России.

Цены на продукты в Италии выросли на 25% из-за антироссийских санкций

Американский лидер, комментируя инициативу, заявил, что не против возможного включения Ирана в санкционный список. Глава Белого дома подчеркнул, что это предложение было его собственной инициативой.

Законопроект, внесенный двухпартийной группой сенаторов, среди прочего, предусматривает повышение импортных пошлин до 500% для стран, закупающих у Москвы энергоносители и уран.

Ранее стало известно, что санкции против нефти из РФ привели к подорожанию топлива в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры