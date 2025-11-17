СМИ: Санкции против нефти из РФ привели к подорожанию топлива в США

Введение американских ограничений в отношении российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» спровоцировало повышение средних цен на дизельное топливо в США, сообщает Bloomberg.

Цены на продукты в Италии выросли на 25% из-за антироссийских санкций

Текущий рост прибыли нефтеперерабатывающих предприятий отчасти связан с неопределенностью вокруг готовящихся санкций Вашингтона и будущих ограничений Евросоюза на российскую нефтепродукцию. Маржа переработки нефти в США, Европе и Азии достигла максимума с 2018 года.

Любые серьезные перебои с экспортом из России способны нанести удар по глобальному топливному рынку. При этом Минфин США продлил по 13 декабря действие разрешительных лицензий для «Лукойла», позволяющих проводить операции с его зарубежными активами.

Ранее стало известно, что Лондон временно снял санкции с болгарского НПЗ «Лукойла», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

