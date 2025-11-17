В РАНХиГС рассказали, как снизился уровень бедности в России

Исследование Президентской академии РАНХиГС демонстрирует значительное снижение уровня бедности в России, сообщает РИА Новости.

За три десятилетия этот показатель упал почти в три раза, а за последние 10 лет — с 13,3% до нынешних 7%. На этом фоне общие доходы россиян с учетом инфляции увеличились на 8%.

Социальные опросы подтверждают положительную динамику: 70% россиян характеризуют условия своей жизни как «средние», «скорее хорошие» или «очень хорошие». Наибольший оптимизм демонстрирует молодежь до 34 лет и жители малых городов, где уровень удовлетворенности жизнью достигает 73% и 69% соответственно.

Ранее министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков заявил, что уровень бедности в РФ сократился в четыре раза с 2000 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
