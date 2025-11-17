Разрыв между пенсиями работающих и незанятых достиг минимума с 2021-го
В России разница между пенсиями работающих и незанятых снизилась до 3,5 тыс. рублей в октябре, сообщают «Известия».
Это минимум с 2021 года следует из данных Соцфонда. За год показатель уменьшился почти на 20% благодаря индексации выплат трудоустроенным россиянам.
При этом рост начислений осуществлялся неравномерно: у занятых выплата увеличилась на 17%, у тех, кто не работает — на 10%. Возобновление индексации стимулировало часть пожилых граждан выходить из тени или оформлять самозанятость, что поддержало их доходы, усилило поступления в бюджет и привлекло на рынок опытные кадры.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала об индексации пенсий в России в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Разрыв между пенсиями работающих и незанятых достиг минимума с 2021-го
- В Госдуме заявили, что нет предпосылок для повышения пенсионного возраста
- Правоохранители вывели из подъезда мать обезглавленного мальчика
- СМИ: Эпштейн критиковал теории заговора об авиакатастрофе под Смоленском
- Маск: Человекоподобный робот-гуманоид Optimus уничтожит бедность
- СМИ: Расчленённый матерью мальчик был инвалидом, он не мог ходить
- Ушаков: Россия и США активно ведут разговор по урегулированию на Украине
- В Госдуме просят проверить производителя туалетной бумаги с изображением храма Василия Блаженного
- Мать обезглавленного малыша могла находиться в психотическом состоянии в момент убийства
- СМИ: Испытания ракеты «Буревестник» вызвали серьезную обеспокоенность в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru