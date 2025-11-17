Разрыв между пенсиями работающих и незанятых достиг минимума с 2021-го

В России разница между пенсиями работающих и незанятых снизилась до 3,5 тыс. рублей в октябре, сообщают «Известия».

В Госдуме заявили, что нет предпосылок для повышения пенсионного возраста

Это минимум с 2021 года следует из данных Соцфонда. За год показатель уменьшился почти на 20% благодаря индексации выплат трудоустроенным россиянам.

При этом рост начислений осуществлялся неравномерно: у занятых выплата увеличилась на 17%, у тех, кто не работает — на 10%. Возобновление индексации стимулировало часть пожилых граждан выходить из тени или оформлять самозанятость, что поддержало их доходы, усилило поступления в бюджет и привлекло на рынок опытные кадры.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала об индексации пенсий в России в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ПенсионерыПенсия

Горячие новости

Все новости

партнеры