В Госдуме предложили не включать выходные в количество дней оплачиваемого отпуска

В России могут перестать включать выходные в количество дней оплачиваемого отпуска, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект закона.

Кабмин предложил дать ветеранам боевых командировок до 35 дней отпуска

Документ на заключение в правительство направили депутаты Госдумы от партии ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким.

«Законопроектом предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска», — говорится в пояснительной записке.

Ожидаемые изменения планируется внести в ст. 120 Трудового кодекса РФ. В настоящее время обязательный ежегодный отпускной период, составляющий не менее 14 дней подряд, включает в себя и выходные.

Отпуск в три недели – это катастрофически мало для россиян, при этом для некоторых профессий он должен составлять два месяца, заявила в интервью НСН психолог, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева.

