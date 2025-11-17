В семи регионах РФ уничтожили 36 дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали над территорией России 36 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

«В период с 23.00 мск 16 ноября до 7.00 мск 17 ноября... перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечается в сообщении.

Так, 14 дронов сбили в Брянской области, восемь - в Тамбовской, пять - в Ульяновской, четыре - в Воронежской. Кроме того, три БПЛА ликвидировали над Орловской областью, по одному - над Нижегородской и Тульской областями.

Ранее военные отразили атаку дрона на подстанцию в Вешкаймском районе Ульяновской области, пишет Ura.ru.

