В семи регионах РФ уничтожили 36 дронов ВСУ
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали над территорией России 36 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.
«В период с 23.00 мск 16 ноября до 7.00 мск 17 ноября... перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечается в сообщении.
Так, 14 дронов сбили в Брянской области, восемь - в Тамбовской, пять - в Ульяновской, четыре - в Воронежской. Кроме того, три БПЛА ликвидировали над Орловской областью, по одному - над Нижегородской и Тульской областями.
Ранее военные отразили атаку дрона на подстанцию в Вешкаймском районе Ульяновской области, пишет Ura.ru.
