В Польше повреждена идущая на Украину железнодорожная линия

В Польше на железнодорожном участке, связывающем страну с Украиной, зафиксировано повреждение пути, приведшее к его разрыву, сообщает ТАСС.

ЧП произошло 16 ноября, о чём сообщили правоохранительные органы Мазовецкого воеводства. В результате первичного осмотра движение поезда было остановлено, обошлось без пострадавших.

Премьер-министр Дональд Туск отреагировал на произошедшее, указав на возможность саботажа. Он находится на постоянной связи с главой МВД по поводу разрушений на линии Демблин - Варшава. Этот участок критически важен для сообщения с Украиной через переход «Дорохуск». Ведется следствие.

У поляков всегда были сложные отношения с украинцами, просто сейчас недовольство общества поддержкой Украины перестало замалчиваться, и вся агрессия вылезла наружу. Об этом НСН рассказал политолог Александр Асафов.

ФОТО: АО "Мосинжпроект"
