Мизулина: Негативные тренды против церкви активно распространяются в молодежной среде
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в эфире радио Sputnik выразила обеспокоенность активным распространением в молодежной среде негативных тенденций, направленных против Церкви и веры в целом.
По ее словам, набирают популярность так называемые «антитренды», среди которых — осквернение кладбищ и разрушение могил. Мизулина заявила, что подобный контент целенаправленно продвигается среди детей, в основном через платформу TikTok, что провоцирует подражание.
Она подчеркнула, что считает это не случайными явлениями, а элементом системной работы, нацеленной на подрыв традиционных ценностей и устоев российского общества.
Ранее Мизулина раскритиковала новую школьную форму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мизулина: Негативные тренды против церкви активно распространяются в молодежной среде
- В РАНХиГС рассказали, как снизился уровень бедности в России
- Трамп поддержал законопроект о санкциях против сотрудничающих с РФ стран
- В Госдуме предложили не включать выходные в количество дней оплачиваемого отпуска
- В Польше повреждена идущая на Украину железнодорожная линия
- СМИ: Санкции против нефти из РФ привели к подорожанию топлива в США
- В Госдуме хотят расширить семейную ипотеку на «вторичку»
- Разрыв между пенсиями работающих и незанятых достиг минимума с 2021-го
- В Госдуме заявили, что нет предпосылок для повышения пенсионного возраста
- Правоохранители вывели из подъезда мать обезглавленного мальчика
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru