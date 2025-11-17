Мизулина: Негативные тренды против церкви активно распространяются в молодежной среде

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в эфире радио Sputnik выразила обеспокоенность активным распространением в молодежной среде негативных тенденций, направленных против Церкви и веры в целом.

По ее словам, набирают популярность так называемые «антитренды», среди которых — осквернение кладбищ и разрушение могил. Мизулина заявила, что подобный контент целенаправленно продвигается среди детей, в основном через платформу TikTok, что провоцирует подражание.

Она подчеркнула, что считает это не случайными явлениями, а элементом системной работы, нацеленной на подрыв традиционных ценностей и устоев российского общества.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Мизулина
