В Госдуме хотят расширить семейную ипотеку на «вторичку»
В Госдуме готовятся рассмотреть инициативу по распространению действия семейной ипотеки на всю вторичную недвижимость в России, сообщают «Известия».
Поводом для этого решения стали многочисленные обращения граждан. Инициатива нашла поддержку среди всех думских фракций. Так, ЛДПР направит официальное обращение в кабмин, а КПРФ готова к обсуждению данного вопроса с кабинетом министров.
Партия «Справедливая Россия» уже давно выступает за подобное расширение программы. В «Единой России» подчеркивают необходимость комплексного подхода, ориентированного на повышение доступности льготной ипотеки в регионах.
В то же время эксперты предупреждают о возможных рисках: включение вторичного жилья в льготную программу способно привести к росту цен на рынке недвижимости и потребует дополнительных бюджетных ассигнований.
Ранее стало известно, что миллионы россиян могут лишиться доступа к семейной ипотеке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме хотят расширить семейную ипотеку на «вторичку»
- Разрыв между пенсиями работающих и незанятых достиг минимума с 2021-го
- В Госдуме заявили, что нет предпосылок для повышения пенсионного возраста
- Правоохранители вывели из подъезда мать обезглавленного мальчика
- СМИ: Эпштейн критиковал теории заговора об авиакатастрофе под Смоленском
- Маск: Человекоподобный робот-гуманоид Optimus уничтожит бедность
- СМИ: Расчленённый матерью мальчик был инвалидом, он не мог ходить
- Ушаков: Россия и США активно ведут разговор по урегулированию на Украине
- В Госдуме просят проверить производителя туалетной бумаги с изображением храма Василия Блаженного
- Мать обезглавленного малыша могла находиться в психотическом состоянии в момент убийства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru