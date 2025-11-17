В Госдуме хотят расширить семейную ипотеку на «вторичку»

В Госдуме готовятся рассмотреть инициативу по распространению действия семейной ипотеки на всю вторичную недвижимость в России, сообщают «Известия».

Мутко: 18 млн семей купили жилье с помощью ипотеки

Поводом для этого решения стали многочисленные обращения граждан. Инициатива нашла поддержку среди всех думских фракций. Так, ЛДПР направит официальное обращение в кабмин, а КПРФ готова к обсуждению данного вопроса с кабинетом министров.

Партия «Справедливая Россия» уже давно выступает за подобное расширение программы. В «Единой России» подчеркивают необходимость комплексного подхода, ориентированного на повышение доступности льготной ипотеки в регионах.

В то же время эксперты предупреждают о возможных рисках: включение вторичного жилья в льготную программу способно привести к росту цен на рынке недвижимости и потребует дополнительных бюджетных ассигнований.

Ранее стало известно, что миллионы россиян могут лишиться доступа к семейной ипотеке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Иванов
