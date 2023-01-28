Посол Украины заявил, что Запад пообещал предоставить Киеву 321 танк
Западные страны пообещали передать Киеву более 320 тяжелых танков. Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в эфире телеканала BFMTV.
«На сегодня ряд стран официально подтвердил передачу 321 тяжелого танка Украине. Сроки поставок разнятся, но нам необходима эта помощь как можно скорее», — рассказал посол.
По словам дипломата, Киев «понимает риски» того, что доставка боевых машин может занять многие месяцы. Поэтому украинский президент Владимир Зеленский настаивает, что техника необходима «как можно скорее».
Между тем группа конгрессменов-республиканцев обратилась к президенту США Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину, потребовав разъяснений в связи с планами передать Киеву 31 танк Abrams.
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