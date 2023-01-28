Датский эксперт заявил, что западные танки не спасут ВСУ

Танки, которые Украина получит от западных страны, не помогут Киеву добиться перелома в ходе боевых действий. Об этом пишет издание DR со ссылкой на датских военных экспертов.

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СМИ напомнило, что ряд государств готовят к отправке украинским военным более 70 боевых машин разных типов. При этом посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявлял, что страны Запада пообещали передать Украине более 300 тяжелых танков.

«Послушай некоторых, складывается ощущение, что у Украины не было никаких танков вовсе, а сейчас они приедут строем и спасут ее. Это совсем не так», — заявил доцент Датской военной академии Клаус Матисен.

Эксперт отметил, что сперва ВСУ предстоит освоить новую высокотехнологичную технику. В связи с этим Матисен призвал «поумерить пыл» и не ждать перелома в ходе украинского конфликта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУТанкиУкраинаДания
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