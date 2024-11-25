Посол Украины Боднар: Турция помогла Киеву закрытием проливов
25 ноября 202400:38
Анкара помогала Киеву удержать под своим контролем Одессу и Николаев закрытием проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, сообщает RT со ссылкой на заявление посла Украины в Турции Василия Боднара.
По его словам, закрытие проливов лишило Москву возможности использовать преимущество над ВМС Украины на море. Таким образом, по словам дипломата, Украина удержала южные города.
Ранее Турция подтвердила, что не пропустит военные корабли в Чёрное море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru