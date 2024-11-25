Посол Украины Боднар: Турция помогла Киеву закрытием проливов

Анкара помогала Киеву удержать под своим контролем Одессу и Николаев закрытием проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, сообщает RT со ссылкой на заявление посла Украины в Турции Василия Боднара.

«Турция не поможет Киеву»: Вице-адмирал оценил закрытие турецких проливов

По его словам, закрытие проливов лишило Москву возможности использовать преимущество над ВМС Украины на море. Таким образом, по словам дипломата, Украина удержала южные города.

Ранее Турция подтвердила, что не пропустит военные корабли в Чёрное море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияТурцияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры