Турция подтвердила, что не пропустит военные корабли в Чёрное море

Турция не намерена допускать военные корабли в акваторию Чёрного моря, заявили в министерстве обороны республики. Там подчеркнули, что Анкара будет и дальше руководствоваться положениями Конвенции Монтрё, которая даёт право на такой запрет.

В Минобороны Турции в специальном заявлении указали на необходимость сохранения стабильности и баланса в Чёрном море, согласно принципу «региональной ответственности». Как отмечает RT, ранее министр иностранных дел турецкой республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает против вхождения военных судов в Чёрное море.