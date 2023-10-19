Турция подтвердила, что не пропустит военные корабли в Чёрное море
Турция не намерена допускать военные корабли в акваторию Чёрного моря, заявили в министерстве обороны республики. Там подчеркнули, что Анкара будет и дальше руководствоваться положениями Конвенции Монтрё, которая даёт право на такой запрет.
В Минобороны Турции в специальном заявлении указали на необходимость сохранения стабильности и баланса в Чёрном море, согласно принципу «региональной ответственности». Как отмечает RT, ранее министр иностранных дел турецкой республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает против вхождения военных судов в Чёрное море.
Турецкая сторона с начала Россией специальной военной операции на Украине воспользовалась полномочиями, которые ей предоставлены Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. На Анкару оказывается давление в попытке заставить её отменить запрет.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Конвенция Монтрё 1936 года восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море. В случае участия Турции в войне или угрозы таковой, Анкаре предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных кораблей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru