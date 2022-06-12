Посол: с завода «Азот» в Северодонецке выходят люди

Мирные жители начали выходить с завода «Азот» в Северодонецке через вторую проходную, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

ВСУ подорвали емкость с химикатами на химкомбинате «Азот»

Данная проходная украинскими боевиками не контролируется. Мирных жителей встречают и отводят в безопасное место.

В настоящее время, по словам посла, остатки украинских формирований удерживают несколько зданий в районе первой проходной предприятия.

Напомним, военнослужащие Вооруженных сил Украины, заблокированные на заводе «Азот» в Северодонецке, выдвинули требование выпустить их вместе с заложниками в Лисичанск.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: uralchem.ru
ТЕГИ:БоевикиЗаложникиУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры