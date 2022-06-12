Посол: с завода «Азот» в Северодонецке выходят люди
Мирные жители начали выходить с завода «Азот» в Северодонецке через вторую проходную, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
Данная проходная украинскими боевиками не контролируется. Мирных жителей встречают и отводят в безопасное место.
В настоящее время, по словам посла, остатки украинских формирований удерживают несколько зданий в районе первой проходной предприятия.
Напомним, военнослужащие Вооруженных сил Украины, заблокированные на заводе «Азот» в Северодонецке, выдвинули требование выпустить их вместе с заложниками в Лисичанск.
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