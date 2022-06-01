ВСУ подорвали емкость с химикатами на химкомбинате «Азот»
Подрыв емкости с химикатами произошел на украинском химкобинате «Азот» в Северодонецке, сообщил в своем Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По его словам, территория завода контролируется военными Украины. По предварительным данным, была взорвана емкость с азотной кислотой.
Напомним, боевики Украины готовят провокацию с применением так называемых блуждающих минометов в городе Середина-Буда в Сумской области. Планируется обстрел российской приграничной территории из районов частных домовладений.
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