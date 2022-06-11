Военные ВСУ потребовали выпустить их с завода «Азот» с заложниками
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, заблокированные на заводе «Азот» в Северодонецке, выдвинули требование выпустить их вместе с заложниками в Лисичанск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве.
«Они вступили с нами в переговоры, их условие - выпустить их в соседний Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей. Нас это, конечно, не устраивает», - заявил источник.
Он также рассказал, что переговоры с националистами продолжатся.
«Связь с ними установлена, переговоры, видимо, будут продолжаться», — цитирует сообщение Газета.ru.
Ранее посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале рассказал о блокировке до 400 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на заводе «Азот» в Северодонецке.
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