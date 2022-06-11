Военные ВСУ потребовали выпустить их с завода «Азот» с заложниками

«Они вступили с нами в переговоры, их условие - выпустить их в соседний Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей. Нас это, конечно, не устраивает», - заявил источник.

Он также рассказал, что переговоры с националистами продолжатся.

«Связь с ними установлена, переговоры, видимо, будут продолжаться», — цитирует сообщение Газета.ru.

Ранее посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале рассказал о блокировке до 400 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на заводе «Азот» в Северодонецке.

