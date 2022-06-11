Военные ВСУ потребовали выпустить их с завода «Азот» с заложниками

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, заблокированные на заводе «Азот» в Северодонецке, выдвинули требование выпустить их вместе с заложниками в Лисичанск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

В ЛНР заявили об освобождении аэропорта Северодонецка от украинских сил

«Они вступили с нами в переговоры, их условие - выпустить их в соседний Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей. Нас это, конечно, не устраивает», - заявил источник.

Он также рассказал, что переговоры с националистами продолжатся.

«Связь с ними установлена, переговоры, видимо, будут продолжаться», — цитирует сообщение Газета.ru.

Ранее посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале рассказал о блокировке до 400 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на заводе «Азот» в Северодонецке.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Военная ОперацияВСУПереговорыЗаложникиУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры