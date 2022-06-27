СМИ: Япония расширит санкционный список в отношении РФ
Власти Японии продолжают ужесточать ограничительные меры против России.
В ближайшее время страна планирует внести в список санкций более 160 российских юридических и физических лиц, сообщает NHK со ссылкой на премьер-министра Фумио Кисиду. Полный перечень лиц, попавших в список, пока не оглашается.
Известно, что у 70 попавших под ограничения лиц планируют заморозить активы и ввести дополнительные экспортные санкции в отношении еще 90 российских организаций.
Напомним, Турция не станет присоединяться к санкциям Запада против России. Анкара проводит в отношении России взвешенную политику.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru