СМИ: Япония расширит санкционный список в отношении РФ

В ближайшее время страна планирует внести в список санкций более 160 российских юридических и физических лиц, сообщает NHK со ссылкой на премьер-министра Фумио Кисиду. Полный перечень лиц, попавших в список, пока не оглашается.

Известно, что у 70 попавших под ограничения лиц планируют заморозить активы и ввести дополнительные экспортные санкции в отношении еще 90 российских организаций.

Напомним, Турция не станет присоединяться к санкциям Запада против России. Анкара проводит в отношении России взвешенную политику.

