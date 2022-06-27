СМИ: Япония расширит санкционный список в отношении РФ

Власти Японии продолжают ужесточать ограничительные меры против России.

Пушков назвал цель антироссийских санкций

В ближайшее время страна планирует внести в список санкций более 160 российских юридических и физических лиц, сообщает NHK со ссылкой на премьер-министра Фумио Кисиду. Полный перечень лиц, попавших в список, пока не оглашается.

Известно, что у 70 попавших под ограничения лиц планируют заморозить активы и ввести дополнительные экспортные санкции в отношении еще 90 российских организаций.

Напомним, Турция не станет присоединяться к санкциям Запада против России. Анкара проводит в отношении России взвешенную политику.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЯпония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры