США анонсировали новые санкции против России
Президент США Джо Байден и лидеры «Большой семёрки» (G7) в ходе встречи в Германии намерены обсудить введение новых санкции в отношении России, сообщает пресс-служба Белого дома.
В сообщении говорится, что новый пакет ограничений предусматривает запрет на ввоз в Соединённые Штаты российского золота, а также запрет поддерживающим Россию компаниям, покупать американские товары и технологии, в том числе полупроводники.
Также планируется повысить пошлины на более чем 570 групп российских товаров стоимостью около $2,3 млрд, и ввести блокирующие санкции против военных госкомпаний РФ и исследовательских организаций, работающих в сфере обороны.
Кроме того, в новый пакет санкций входят визовые ограничения против 500 российских чиновников, а также рестрикции в отношении лиц, которые помогают России обходить санкции.
«США объединили более 30 союзников и партнёров по всему миру и возглавляемая Вашингтоном коалиция продолжит усиливать давление на президента РФ Владимира Путина», - говорится в заявлении Белого дома.
Ранее Великобритания объявила о новых санкциях в отношении России, в том числе, запретив экспорт в РФ авиатоплива и топливных добавок, сообщает RT.
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