США анонсировали новые санкции против России

В сообщении говорится, что новый пакет ограничений предусматривает запрет на ввоз в Соединённые Штаты российского золота, а также запрет поддерживающим Россию компаниям, покупать американские товары и технологии, в том числе полупроводники.

Также планируется повысить пошлины на более чем 570 групп российских товаров стоимостью около $2,3 млрд, и ввести блокирующие санкции против военных госкомпаний РФ и исследовательских организаций, работающих в сфере обороны.

Кроме того, в новый пакет санкций входят визовые ограничения против 500 российских чиновников, а также рестрикции в отношении лиц, которые помогают России обходить санкции.

«США объединили более 30 союзников и партнёров по всему миру и возглавляемая Вашингтоном коалиция продолжит усиливать давление на президента РФ Владимира Путина», - говорится в заявлении Белого дома.

Ранее Великобритания объявила о новых санкциях в отношении России, в том числе, запретив экспорт в РФ авиатоплива и топливных добавок, сообщает RT.