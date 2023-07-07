СМИ: Киев обещал не использовать кассетные бомбы в жилых районах

Украина обязалась «ответственно» использовать кассетные боеприпасы и не применять их в жилых районах. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в администрации США.

Глава МИД Германии высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов

«Украина обязалась ответственно использовать кассетные снаряды, пообещав не использовать их в жилых районах», - пишет издание.

По словам источника, украинские власти пообещали задокументировать применение кассетных боеприпасов. Это облегчит процесс их обезвреживания в будущем, отметил представитель американской администрации.

В Белом доме ранее заявили, что рассматривают возможность поставок кассетных бомб Киеву. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что США тщательно подойдут к выбору боеприпасов для отправки на Украину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кассетные бомбы
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