CNN: Киев передал США первый доклад об использовании кассетных боеприпасов

Украина передала Пентагону первый доклад об использовании кассетных боеприпасов, поставленных США Киеву. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя украинских властей.

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По данным источника телеканала, доклад содержит данные о количестве использованных кассетных снарядов и пораженных целях. При этом чиновник не назвал конкретные цифры, пишет RT.

В июле президент США Джо Байден заявил, что США передадут кассетные снаряды из-за нехватки обычных боеприпасов. Украина получила бомбы в том же месяце. При этом Вашингтон потребовал от Киева отчитываться о том, что кассетные боеприпасы не применяют в городах или местах с плотной застройкой за их пределами. Такое заявление сделал Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, поставки такого вооружения американской стороной наносят серьезный удар «останкам российско-американских отношений», напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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