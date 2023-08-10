CNN: Киев передал США первый доклад об использовании кассетных боеприпасов

По данным источника телеканала, доклад содержит данные о количестве использованных кассетных снарядов и пораженных целях. При этом чиновник не назвал конкретные цифры, пишет RT.

В июле президент США Джо Байден заявил, что США передадут кассетные снаряды из-за нехватки обычных боеприпасов. Украина получила бомбы в том же месяце. При этом Вашингтон потребовал от Киева отчитываться о том, что кассетные боеприпасы не применяют в городах или местах с плотной застройкой за их пределами. Такое заявление сделал Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, поставки такого вооружения американской стороной наносят серьезный удар «останкам российско-американских отношений», напоминает Ura.ru.

