«Сдерживает только погода»: Стрелков назвал сроки наступления ВСУ

Накануне в Белом доме заявили, что Украина собирается наступать летом. Стрелков выразил мнение, что наступление украинских войск может задержаться, но произойдет в любом случае.

«Удары российских войск постоянно ослабляют украинскую армию, а поставки Киеву вооружения из-за рубежа постоянно ее усиливают. Плюс мобилизация, которая постоянно у них проводится. Мы до сих пор не вывели из строя их транспортную систему. Говорить о том, что наши не массированные удары по их складам и так далее могут как-то предотвратить вражеское наступление, на мой взгляд, не стоит. Я полагаю, что сорвать наступление украинских войск подобные удары не могут», - сказал собеседник НСН.

По его словам, украинская армия до сих пор не перешла в наступление в основном из-за плохой погоды.

«В последние несколько недель мы все-таки начали наносить удары по коммуникациям. Однако в основном эти удары наносятся в ближних тылах украинской армии. Сорвать поставки техники и вооружения с Запада такие удары не в состоянии. Они нигде не задействовали бригады, которые подготовили за зиму и весну, которые перевооружили западной техникой. Я считаю, что их сейчас сдерживает только погода. Сейчас она там, как ни странно для региона, очень дождливая. Возможно, их сдерживает только природный фактор. Я считаю, что летом состоится. Ждать надо», - призвал эксперт.