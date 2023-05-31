«Сдерживает только погода»: Стрелков назвал сроки наступления ВСУ
Наступление украинской армии откладывается из-за погодных условий, заявил в эфире НСН экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков в интервью НСН усомнился в том, что российские удары смогут разрушить планы ВСУ по наступлению.
Накануне в Белом доме заявили, что Украина собирается наступать летом. Стрелков выразил мнение, что наступление украинских войск может задержаться, но произойдет в любом случае.
«Удары российских войск постоянно ослабляют украинскую армию, а поставки Киеву вооружения из-за рубежа постоянно ее усиливают. Плюс мобилизация, которая постоянно у них проводится. Мы до сих пор не вывели из строя их транспортную систему. Говорить о том, что наши не массированные удары по их складам и так далее могут как-то предотвратить вражеское наступление, на мой взгляд, не стоит. Я полагаю, что сорвать наступление украинских войск подобные удары не могут», - сказал собеседник НСН.
По его словам, украинская армия до сих пор не перешла в наступление в основном из-за плохой погоды.
«В последние несколько недель мы все-таки начали наносить удары по коммуникациям. Однако в основном эти удары наносятся в ближних тылах украинской армии. Сорвать поставки техники и вооружения с Запада такие удары не в состоянии. Они нигде не задействовали бригады, которые подготовили за зиму и весну, которые перевооружили западной техникой. Я считаю, что их сейчас сдерживает только погода. Сейчас она там, как ни странно для региона, очень дождливая. Возможно, их сдерживает только природный фактор. Я считаю, что летом состоится. Ждать надо», - призвал эксперт.
Он подчеркнул, что из-за атак диверсантов на российские территории линия фронта растянулась на многие сотник километров.
«Атаки диверсантов на российские регионы несомненно должны были отвлечь силы с фронта. Она дополнительно растянулась на несколько сотен километров. Российскому командованию в любом случае пришлось думать о том, как прикрыть границы и предотвратить подобные ситуации. Можно попытаться в случае необходимости прикрыть границы с помощью резервов, однако тогда эти резервы не могут быть передислоцированы и задействованы в зоне СВО, когда противник начнет настоящее наступление», - резюмировал военный
Ранее Стрелков в своем Telegram-канале заявил, что боестолкновения на границе в Белгородской области не означают, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали наступление, передает «Радиоточка НСН».
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