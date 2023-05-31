Макрон призвал Запад пересмотреть поддержку ВСУ при провале контрнаступления

Выступая на форуме по безопасности Globsec в Братиславе он отметил, что необходимо не только готовить к этому общественное мнение, но и находиться в состоянии поддерживать Киев «в условиях затяжного конфликта средней и высокой интенсивности».

«Для этого нам с партнерами необходимо пересмотреть и вновь проанализировать за лето формат нашей поддержки и что требуется для достижения результата», — указал он.



Французский лидер также добавил, что в случае провала контрнаступления ВСУ, западным странам следует оценить возможную калибровку военной помощи.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украина собирается перейти в контрнаступление летом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

