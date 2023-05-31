В Белом доме заявили, что Украина собирается наступать летом

Украина собирается перейти в контрнаступление летом, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что США готовят новые поставки вооружения и находятся в тесном контакте с Киевом с начала планирования операции.

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До этого сенатор Соединенных Штатов Линдси Грэм сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский ознакомил его с планами по проведению контрнаступления. Грэм отметил, что в ближайшие дни можно будет увидеть «довольно впечатляющую демонстрацию мощи украинцев».

30 мая Украина утвердила сроки начала контрнаступления своих Вооруженных сил, сообщил в Telegram глава государства Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина

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