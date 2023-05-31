В Белом доме заявили, что Украина собирается наступать летом

До этого сенатор Соединенных Штатов Линдси Грэм сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский ознакомил его с планами по проведению контрнаступления. Грэм отметил, что в ближайшие дни можно будет увидеть «довольно впечатляющую демонстрацию мощи украинцев».

30 мая Украина утвердила сроки начала контрнаступления своих Вооруженных сил, сообщил в Telegram глава государства Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

