Главкома Сухопутными войсками ВСУ Сырского МВД РФ объявило в розыск
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.
«Разыскивается по статье УК РФ», - говорится в сообщении.
В ведомстве не уточнили статью, которую инкриминируют Сырскому.
Ранее МВД России включило в свою базу лиц, находящихся в розыске, главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
Ему инкриминируется состав преступления предусмотренной ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Уголовное дело в отношении Залужного Следственный комитет России возбудил ещё в 2022 году.
Ранее МВД России объявило в розыск командующего ВМС Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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