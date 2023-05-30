Главкома Сухопутными войсками ВСУ Сырского МВД РФ объявило в розыск

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

«Разыскивается по статье УК РФ», - говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили статью, которую инкриминируют Сырскому.

Ранее МВД России включило в свою базу лиц, находящихся в розыске, главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Ему инкриминируется состав преступления предусмотренной ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Уголовное дело в отношении Залужного Следственный комитет России возбудил ещё в 2022 году.

Ранее МВД России объявило в розыск командующего ВМС Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



