Северная Корея заявила о желании 1,4 млн «молодых мстителей» служить в армии
Более 1,4 млн молодых северокорейцев выразили желание мобилизоваться в армию на фоне очередного обострения на границе с Южной Кореей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В сообщении уточняется, что во всей стране люди горят желанием «наказать подонков» Республики Кореи, которые нарушили суверенитет и безопасность КНДР.
Также ЦТАК уточняет, что в случае войны Южная Корея будет уничтожена. Такую страсть к защите родины также назвали «ярким проявлением жгучей ненависти нового поколения».
Ранее стало известно, что КНДР частично подорвала две межкорейские дороги со своей стороны границы, севернее военной демаркационной линии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru