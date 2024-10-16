Северная Корея заявила о желании 1,4 млн «молодых мстителей» служить в армии

В сообщении уточняется, что во всей стране люди горят желанием «наказать подонков» Республики Кореи, которые нарушили суверенитет и безопасность КНДР.

Также ЦТАК уточняет, что в случае войны Южная Корея будет уничтожена. Такую страсть к защите родины также назвали «ярким проявлением жгучей ненависти нового поколения».

Ранее стало известно, что КНДР частично подорвала две межкорейские дороги со своей стороны границы, севернее военной демаркационной линии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

