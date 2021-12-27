Порошенко заявил, что Украина в десять раз переплачивает за газ
Украина могла бы закупить природный газ в десять раз дешевле накануне отопительного сезона, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью «5 каналу».
По его словам, в начале этой зимы у НАК «Нафтогаз» было более 2 млрд долларов для закупки газа, а «не на кражу, не на коррупционные сделки "большого воровства"». Тогда он стоил в десять раз дешевле, чем сейчас.
Порошенко добавил, что никогда еще Украина не входила в отопительный сезон с такими низкими запасами газа и угля.
На прошлой неделе заместитель руководителя офиса президента Ростислав Шурма сообщил на брифинге, что украинские власти ведут переговоры с газодобывающими компаниями, надеясь в ближайшее время остановить рост цен на голубое топливо в стране.
Ранее «Нафтогаз Украины» обвинил «Газпром» в злоупотреблении доминирующим положением на европейском рынке газа и подал соответствующую жалобу в Еврокомиссию. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Еврокомиссия уже признала, что «Газпром» не обладает гегемонией на рынке газа в Европе, поэтому требования украинской компании несостоятельны.
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